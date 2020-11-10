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Два новых мобильных поста транспортного контроля появились в Карагандинской области

10 Ноября 2020 16:44
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Два новых мобильных поста транспортного контроля появились в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Автопарк инспекции транспортного контроля по Карагандинской области пополнился двумя новыми машинами. Средства на приобретение автомобилей выделили из областного бюджета. Передвижные посты будут действовать на автодорогах в направлениях, где отмечается большой грузопоток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Машины оснащены всем необходимым для проведения транспортного контроля. Имеются переносные весы и оборудование для замера грузовых транспортных средств. Контролёры на месте смогут выяснить, перегружена ли фура или самосвал.

На крыше и внутри салона автомобиля установлены видеокамеры, изображение с которых в режиме онлайн передаётся в ситуационный центр Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Любой желающий может отследить работу инспекторов.

Мобильные посты позволят улучшить транспортный контроль. Это необходимо, чтобы сохранить ремонтируемые дороги. Сегодня в области больше 80% автотрасс находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. И этот показатель растёт - масштаб ремонта дорог увеличивается из года в год.

Один из постов будет дислоцироваться в Жезказганском регионе. Второй передвижной пост задействуют на дорогах Караганды, Абайского, Бухар-Жырауского, Нуринского, Осакаровского, Шетского и Каркаралинского районов.


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#Карагандинская область   #Дороги  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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