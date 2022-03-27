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Два новых интеллектуальных перекрестка появятся в Петропавловске

Автор:  
Олеся Жуковень
27 Марта 2022, 12:20
Два новых интеллектуальных перекрестка появятся в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Айдын Кабдулдинов отчитался перед населением в прямом эфире в социальной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, глава полиции отметил снижение количества преступлений, рассказал о реформировании работы стражей порядка, планах на нынешний год.

«Открыты новые стационарные модульные посты полиции, введено «гибкое патрулирование», увеличено количество пеших нарядов, с охватом дворов жилых домов, парков, скверов. В сельской местности для улучшения качества обслуживания населения мы строим новые удобные участковые пункты полиции, совмещенные с жильем для полицейских. В Мамлютском и Уалихановском районах они уже сданы в эксплуатацию. В нынешнем году планируем открытие еще четырех участковых пунктов, совмещённых с жильем. Участковый инспектор должен быть доступным для населения в режиме 24/7», - сказал А.Кабдулдинов.

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Начальник полиции области отметил, что для предотвращения хулиганств регулярно корректируются маршруты патрулирования, наряды приближают к ночным клубам, кафе и другим местам проведения досуга горожан.

По линии обеспечения безопасности дорожного движения установят еще восемь систем контроля скоростного режима на автодорогах республиканского значения и 14 - улицах Петропавловска. Появятся в областном центре два интеллектуальных перекрестка.

Глава полиции ответил на вопросы пользователей. Интересовались жители региона обеспечением дорожной безопасности, профилактикой нарушений в семейно-бытовой сфере.


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