Два новых Дворца школьников построят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О мерах по созданию равных условий для детей в получении качественного образования и организации полезного досуга аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал на Форуме работников образования Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году мной было дано поручение по строительству в Алатауском и Наурызбайском районах двух многопрофильных Дворцов школьников. На сегодняшний день выделены земельные участки под строительство. Готовится соответствующая техническая документация. Данный проект будет реализован в рамках ГЧП. Строительные работы начнутся в следующем году», - сообщил аким.

Для решения поставленных задач совместно с НПО разработана дорожная карта по созданию условий для массового охвата детей города занятиями в спортивных и культурно-досуговых учреждениях и внешкольным дополнительным образованием на 2020-2021 годы. К ее реализации будут привлечены, кроме управления образования, управления спорта, культуры, общественного развития, здравоохранения.

При этом имеющиеся в городе объекты спорта, культуры, молодежные центры и другие объекты досуга будут доступными и открытыми для детей.

К примеру, в Алматы функционируют 9 государственных музыкальных школ и 8 домов школьников с охватом 23 тысяч детей, что составляет лишь 9% от общего количества учащихся.

«Только в сфере спорта начнем строительство пяти физкультурно-оздоровительных комплексов, теннисного центра в Алатауском районе, новых объектов на международном комплексе лыжных трамплинов», – отметил аким города.

В Жетысуском районе уже построено четыре спортивных комплекса для восточных единоборств, где предоставлена возможность бесплатных занятий для детей. Кроме того, в рамках ГЧП ведется реконструкция спортивных площадок 12 школ за счет частных инвестиций.

В сфере культуры ведется модернизация 10 библиотек-филиалов Централизованной библиотечной системы. В рамках «Дорожной карты занятости-2020» проведен текущий ремонт городских музеев, принята Стратегия креативной культуры Almaty Creative Hubs.

Для увеличения охвата детей доступным дополнительным образованием в прошлом году было предложено размещать государственный заказ не только в государственных внешкольных организациях, но и в частном секторе. В настоящее время Министерством образования и науки вносятся изменения в соответствующие нормативно-правовые акты.

«Таким образом, все ресурсы города и его потенциальные возможности будут направлены на обеспечение массового охвата детей спортом, творчеством, самообразованием и саморазвитием. Это должно стать нашей общей целью», - подчеркнул Б. Сагинтаев.