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Два новых ЦОНа появились в Астане

4 Января 2023, 18:20
Два новых ЦОНа появились в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Два новых ЦОНа открыли для жителей Алматинского районаАстаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для граждан».

В связи с закрытием ЦОНа, расположенного по адресу: проспект Тауелсиздик, 32, госкорпорацией «Правительство для граждан» принято решение об открытии двух новых ЦОНов по проспекту Тауелсиздик, 16/1 и улице К.Сатпаева, 25.

Теперь жители Алматинского района могут выбрать удобный для себя ЦОН для получения госуслуг. В новых цифровых офисах имеется все необходимое для качественного оказания услуг. Так, в здании есть зона документирования, скорости, социальных услуг, а также отдел предоставления услуг земельного кадастра. Также в ЦОНах есть зона Е-натиже, где клиенты могут подать обращение в государственный орган.

Для пенсионеров, многодетных матерей, лиц с ограниченными возможностями в новых центрах предусмотрены пандусы и отдельные окна для обслуживания.

Отметим, что ЦОН по адресу проспект Тауелсиздик, 32, закрылся 30 декабря и больше не принимает посетителей. В двух новых ЦОНах гражданам оказывают услуги в будние дни с 9:00 до 18:00.


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