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Два новых автобусных маршрута связали Алматы с пригородом

2 Сентября 2020 10:10
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Два новых автобусных маршрута связали Алматы с пригородом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Два новых автобусных маршрута свяжут Алматы с пригородом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Так, с 1 сентября запущен новый маршрут №214 ТОО «Bus way». Он будет курсировать по маршруту поселки Жаңа Талап, Жаңа Дәуір – ж/д вокзал Алматы-1.

Также с 1 сентября запущен новый маршрут №228 ТОО «Самат-Транс». Он будет курсировать по маршруту поселок Өтеген батыр - улица Панфилова.

Ранее в управлении городской мобильности Алматы сообщали, что планируются к запуску семь новых городских и 16 пригородных автобусных маршрутов.


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#Алматы   #Акимат   #Транспорт  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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