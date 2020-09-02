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Два новых автобусных маршрута связали Алматы с пригородом
2 Сентября 2020 10:10
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Два новых автобусных маршрута свяжут Алматы с пригородом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеКак пустыри и заброшенные участки преображают в места отдыха в столице На пяти столичных маршрутах увеличилось количество автобусов Бердибек Сапарбаев ответил на вопросы жамбылцев в прямом эфире «Antikor.Live»
Так, с 1 сентября запущен новый маршрут №214 ТОО «Bus way». Он будет курсировать по маршруту поселки Жаңа Талап, Жаңа Дәуір – ж/д вокзал Алматы-1.
Также с 1 сентября запущен новый маршрут №228 ТОО «Самат-Транс». Он будет курсировать по маршруту поселок Өтеген батыр - улица Панфилова.
Ранее в управлении городской мобильности Алматы сообщали, что планируются к запуску семь новых городских и 16 пригородных автобусных маршрутов.
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