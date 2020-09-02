Два новых автобусных маршрута связали Алматы с пригородом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Два новых автобусных маршрута свяжут Алматы с пригородом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, с 1 сентября запущен новый маршрут №214 ТОО «Bus way». Он будет курсировать по маршруту поселки Жаңа Талап, Жаңа Дәуір – ж/д вокзал Алматы-1.

Также с 1 сентября запущен новый маршрут №228 ТОО «Самат-Транс». Он будет курсировать по маршруту поселок Өтеген батыр - улица Панфилова.

Ранее в управлении городской мобильности Алматы сообщали, что планируются к запуску семь новых городских и 16 пригородных автобусных маршрутов.