Два новых аудиокласса появились в областной специальной школе-интернате Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Специальной школе-интернате учатся и живут 120 детей в возрасте от 3 до 18 лет из разных районов Атырауской области. Это неслышащие от рождения или потерявшие слух в более позднем возрасте дети, большинство из которых с инвалидностью.

Благотворительный фонд AYALA передал в эту школу-интернат два современных аудиокласса «Унитон Форте» с интерактивными панелями. Общий бюджет проекта составил 9,3 млн тенге.

По данным Министерства труда и социальной защиты, в Казахстане насчитывается 4,5 тысячи детей с нарушением слуха из 87 тысяч детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, что составляет 1,5% от общей численности детского населения нашей страны. При этом отмечается рост количества детей с инвалидностью. На 1 января 2018 года в Казахстане было зарегистрировано более 147 тысяч детей и подростков с особыми образовательными потребностями, к которым, в том числе, относятся различные нарушения слуха.

«У нас обучаются дети в основном из малообеспеченных и многодетных семей, а также находящиеся под опекой. 50 наших учеников приезжают из отдаленных районов Атырауской области. Мы делаем все возможное, чтобы создать для наших воспитанников все условия для их развития, учебы и социальной адаптации. Поэтому у нас действуют кружки и спортивная секция по футболу. Благодаря помощи фонда AYALA у нас теперь есть самые современные аудиоклассы. Они позволят нам проводить уроки по развитию слухового восприятия, по формированию произношения, помогут охватить эффективной методикой обучения всех наших подопечных», - прокомментировала Фатима Мусаевна Баймуханова, директор школы-интерната.

Аудиокласс обеспечивает формирование полной слухоречевой среды во время занятий. В нем одновременно могут заниматься до 8 ребят. Рабочие места учеников снабжены пультами со встроенным микрофоном. Учитель во время урока может свободно перемещаться по классу благодаря радиомикрофону. Через пульт ученика в его слуховой аппарат или в наушники передается четкий и качественный звук от микрофона преподавателя, от микрофона своего пульта и микрофонов пультов всех других учеников в классе. Он также оснащен световым индикатором работы голоса. Это позволяет контролировать ритм, темп речи, паузы, а также слитное и раздельное произнесение слов и фраз. Пульт управления учителя позволяет ему выбрать подачу материала в режиме урока, лекции, сделать опрос учеников с места, а также выделить для учеников голос педагога из фонового шума класса.

Фонд AYALA передал аудиоклассы в рамках проекта «Особым детям – особое внимание». Этот проект помогает оснастить коррекционные школы-интернаты и Кабинеты психолого-педагогической коррекции по всему Казахстану специальным оборудованием для улучшения у детей слуха, зрения, внимания, для помощи в развитии интеллекта. С 2007 года этим проектом охвачено более 50 тысяч детей в 20 городах Казахстана. Фонд установил 19 кабинетов ЛФК, оснастил 19 сенсорных комнат и 5 комнат Монтессори, оборудовал 3 аудиокласса в Атырау и в Петропавловске, поставил коррекционное логопедическое оборудование, аппарат TOMATIS и много других необходимых для укрепления здоровья и всестороннего развития детей с особыми образовательными потребностями устройств. Проект продолжается, потому что ежегодно количество коррекционных учреждений в нашей стране растет.