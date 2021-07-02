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    14:23, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Два новых адмсуда заработали в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 1 июля в Караганде и Жезказгане начали работу специализированные межрайонные административные суды, которые будут заниматься делами административной юстиции. Они начнут работу отдельно от судов по делам об административных правонарушениях, передает МИА «Казинформ».

    Суд в Караганде будет находиться на Ерубаева, 30а, а в Жезказгане – на улице Тарадая, 4.

    Действующий Специализированный административный суд Караганды был переименован в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Караганды. Дела об административных правонарушениях останутся в ведении этого суда.

    Напомним, с 1 июля в Казахстане начал действовать Административный процедурно-процессуальный кодекс. Он нацелен на качественную защиту прав граждан при рассмотрении их споров с органами власти. В связи с введением в действие кодекса в стране утратят силу законы «Об административных правонарушениях», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» и будет создан 21 административный суд.


    Теги:
    Карагандинская область Суды Правоохранительные органы
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