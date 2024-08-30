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    09:38, 30 Август 2024 | GMT +6

    Два новых студенческих общежития открыли в Астане

    Два новых студенческих общежития открыли в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В рамках празднования Дня Конституции Республики Казахстан в Астане открыли еще два студенческих общежития на 800 мест, где будут проживать студенты Медицинского университета Астана и университета «Туран-Астана», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    На открытие студенческого кампуса пришли представители Министерства науки и высшего образования, акимата города Астаны, члены партии «AMANAT» и депутаты столичного маслихата.

    В современных общежитиях на 100 и 700 мест созданы все условия для комфортной жизни, учебы и активного досуга. Общежитие на 100 мест для студентов университета «Туран-Астана» расположено по адресу: 1-й переулок Степана Разина, 26/1; общежитие на 700 мест для студентов Медицинского университета Астана находится по адресу: улица Григория Потанина, 9.

    Два новых студенческих общежития открыли в Астане
    Фото: акимат Астаны

    - Общежитие введено в эксплуатацию при активном содействии Фронт-офиса акимата города Астаны. В этом общежитии все создано для того, чтобы студенты чувствовали себя в домашних условиях. В комнатах есть вся необходимая мебель, холодильник и высокоскоростной интернет. Наш университет обеспечил на 100% нужды студентов в общежитиях, - сказала ректор университета «Туран-Астана» Гульжамал Джапарова.

    В 2023 году в Астане был открыт проектный офис по строительству студенческих общежитий (ул. Бейбитшилик, 9). Основная задача фронт-офиса - создание благоприятных условий для реализации госпрограммы по строительству общежитий и обеспечение жильем студентов, предоставление юридической, консультационной, и экспертной поддержки вузам и потенциальным инвесторам.

    Два новых студенческих общежития открыли в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В текущем году в Астане в рамках ГЧП планируется построить и ввести в эксплуатацию шесть общежитий. Они позволят создать почти 4,5 тыс. мест. Часть из них уже открыта.

    В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию еще 2 общежития. Кроме того, акиматом столицы также выделены земельные участки еще 4 вузам для строительства общежитий.

    Строительство общежитий реализуется в рамках поручения Главы государства для решения проблемы дефицита мест в студенческих общежитиях.

    Теги:
    Общежития Регионы Образование Астана Студенты
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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