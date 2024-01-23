Два новых детских сада для казахстанских детей появились в Байконуре

После новогодних каникул маленьких жителей города Байконура ждал сюрприз – в один день состоялось открытие двух детских садов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Особенность этого долгожданного и радостного события заключается в том, что эти дошкольные учреждения получили новый статус. Решениями межправительственных комиссий по комплексу «Байконур» два детских сада, подведомственных администрации города Байконура, были переданы в коммунальную собственность акимата Кызылординской области. И на их базе в декабре 2023 года к приему детей были готовы два детских сада, работающих по казахстанскому стандарту образования.

Глава администрации города Константин Бусыгин и заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай посетили эти обновленные объекты с тем, чтобы на местах посмотреть, как обустроились дети, как ведется работа детских садов.

Как рассказал нашему агентству специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай, всего в городе Байконуре было 16 детских садов, 3 из них работают по казахстанским стандартам обучения.

- Теперь к этим трем прибавляются еще два. Один их них - государственный, рассчитан на 240 мест. Второй открыт в рамках государственно-частного партнёрства и рассчитан на 120 детей. Таким образом, охват казахстанской программой дошкольного образования в городе Байконуре значительно увеличен. До конца года планируем ввести в строй еще один детский садик, - отметил заместитель акима Кызылординской области.

Как подчеркнули в отделе по обеспечению деятельности спецпредставителя Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур», с началом работы новых детских садов в городе Байконуре создано 98 новых рабочих мест.

- Все занятия ведутся на казахском языке. Посещаемость детского сада хорошая, в ближайшее время все 240 мест будут заполнены, для детей созданы все условия для развития и образования, занятий творчеством, - рассказала директор детского сада Айнур Ажимова.

Присутствовавшая на открытии дошкольного учреждения председатель городского общества «Қазақ тілі» Калымша Алтынбай отметила, что с увеличением таких садов государственного стандарта РК будет укрепляться статус казахского языка, что очень важно для молодежи.