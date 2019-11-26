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вчера 23:31
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вчера 21:02
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вчера 19:13
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вчера 15:07
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вчера 14:18
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Два несовершеннолетних официанта скончались в Жанаозене от отравления угарным газом
ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Трое несовершеннолетних, которые, по предварительным данным, работали официантами в ресторане Жанаозена, отравились угарным газом, передает lada.kz.
Двое умерли, один находится в реанимации Жанаозенской многопрофильной городской больницы, сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области. Инцидент произошёл 24 ноября в 14:30 в одном из ресторанов Жанаозена.
«Двое официантов ресторана, школьник 2006 года рождения и учащийся колледжа 2004 года рождения, скончались. Молодой человек 2003 года рождения, также учащийся колледжа, крайне тяжёлый, помещен в отделение реанимации Жанаозенской многопрофильной городской больницы в состоянии комы. По предварительным данным, пострадавшие работали официантами в ресторане «Алихан» Жанаозена. На месте происшествия ведутся следственные мероприятия, причины отравления выясняются», - прокомментировали в департаменте.
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