Два несовершеннолетних официанта скончались в Жанаозене от отравления угарным газом

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Трое несовершеннолетних, которые, по предварительным данным, работали официантами в ресторане Жанаозена, отравились угарным газом, передает lada.kz.

Двое умерли, один находится в реанимации Жанаозенской многопрофильной городской больницы, сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области. Инцидент произошёл 24 ноября в 14:30 в одном из ресторанов Жанаозена.

«Двое официантов ресторана, школьник 2006 года рождения и учащийся колледжа 2004 года рождения, скончались. Молодой человек 2003 года рождения, также учащийся колледжа, крайне тяжёлый, помещен в отделение реанимации Жанаозенской многопрофильной городской больницы в состоянии комы. По предварительным данным, пострадавшие работали официантами в ресторане «Алихан» Жанаозена. На месте происшествия ведутся следственные мероприятия, причины отравления выясняются», - прокомментировали в департаменте.