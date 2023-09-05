Два наркопосева обнаружили кызылординские полицейские

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Два наркопосева на берегу канала Елтай обнаружили кызылординские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

31 августа в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора 2023» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области были выявлены два наркопосева, выращенных на берегу канала Елтай в селе имени А. Токмаганбетова Сырдарьинского района. Первый посев, 106 кустов, был выращен 33-летним жителем Туркестана. Также был задержан местный 53-летний житель за выращивание еще 35 кустов.

Кроме того, у него было изъято охотничье ружье 16 калибра. Общий вес 106 кустов, согласно заключению экспертизы, составляет 43,2 кг, а 35 кустов весят 17,4 кг.Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.