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    06:35, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Два наркопосева обнаружили кызылординские полицейские

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    Фото: polisia.kz
    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Два наркопосева на берегу канала Елтай обнаружили кызылординские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    31 августа в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора 2023» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области были выявлены два наркопосева, выращенных на берегу канала Елтай в селе имени А. Токмаганбетова Сырдарьинского района. Первый посев, 106 кустов, был выращен 33-летним жителем Туркестана. Также был задержан местный 53-летний житель за выращивание еще 35 кустов.

    Кроме того, у него было изъято охотничье ружье 16 калибра. Общий вес 106 кустов, согласно заключению экспертизы, составляет 43,2 кг, а 35 кустов весят 17,4 кг.Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
    Теги:
    Кызылординская область Криминал Закон и право
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