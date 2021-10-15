Два наезда на пешеходов за сутки зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области от наездов автомобилей за сутки пострадали два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В разное время, в разных местах 14 октября произошли дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов.

По информации пресс-службы департамента полиции, утром на регулируемом перекрестке улиц Интернациональная - Жамбыла в Петропавловске водитель «Honda CR-V» совершил наезд на 19-летнюю девушку. Для оказания первой неотложной помощи на место происшествия вызвали «скорую». Пострадавшую доставили в больницу для уточнения диагноза. По факту наезда проводится дознание, по результатам которого в отношении виновного лица соберту материал по делу об административном правонарушении.

Вечером этого же дня, в 18.30 часов, на автодороге «Жезказган - Петропавловск», на пешеходном переходе возле райцентра Бесколь, 69-летний житель Петропавловска на автомобиле «Volkswagen» сбил 48-летнюю жительницу райцентра. Женщину с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

«ДТП зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции Кызылжарского района. Полицейские выясняют обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. Назначен ряд необходимых экспертиз. По результатам проведенных мероприятий будет принято окончательное процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе.