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    22:08, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Два мотоциклиста пострадали в ДТП в Петропавловске: скрывшийся водитель задержан

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Покинувший место ДТП водитель Volkswagen задержан в Петропавловске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два мотоциклиста, произошло 23 сентября в Петропавловске на пересечении улиц Жумабаева и Сутюшева.

    Как было установлено прибывшим дознавателем, при повороте налево водитель автомашины не уступил дорогу двум мотоциклистам, в результате чего, уходя от столкновения, байкеры совершили опрокидывание. Один из них с телесными повреждениями был доставлен в больницу, после получения медицинской помощи был отпущен.

    Авария произошла около 22.00. Водитель автомашины уехал с места ДТП. Сотрудниками группы розыска Управления местной полицейской службы ДП СКО был проведен комплекс розыскных мероприятий, в результате которых полицейские установили марку автомашины.

    Камеры Центра оперативного управления зафиксировали момент ДТП. Также полицейские провели дальнейшие оперативные мероприятия, которые позволили установить водителя, управлявшего иномаркой.

    В отношении 45-летнего водителя автомашины Volkswagen Touareg собран административный материал по двум статьям КРКоАП – 610 часть 1 и 611 часть 2.

    «В этом году сотрудниками группы розыска установлено и задержано 20 водителей, скрывшихся с мест ДТП, в результате которых пострадали граждане. Нужно отметить, что действенным инструментом, способствующим эффективности данной работы, служат камеры видеонаблюдения. Это не только камеры ЦОУ, но и те, которые расположены на зданиях частных организаций», – отметил начальник Управления местной полицейской службы ДП СКО Айдын Байматов.


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