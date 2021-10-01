Два мотоциклиста пострадали в ДТП в Петропавловске: скрывшийся водитель задержан

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Покинувший место ДТП водитель Volkswagen задержан в Петропавловске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два мотоциклиста, произошло 23 сентября в Петропавловске на пересечении улиц Жумабаева и Сутюшева.

Как было установлено прибывшим дознавателем, при повороте налево водитель автомашины не уступил дорогу двум мотоциклистам, в результате чего, уходя от столкновения, байкеры совершили опрокидывание. Один из них с телесными повреждениями был доставлен в больницу, после получения медицинской помощи был отпущен.

Авария произошла около 22.00. Водитель автомашины уехал с места ДТП. Сотрудниками группы розыска Управления местной полицейской службы ДП СКО был проведен комплекс розыскных мероприятий, в результате которых полицейские установили марку автомашины.

Камеры Центра оперативного управления зафиксировали момент ДТП. Также полицейские провели дальнейшие оперативные мероприятия, которые позволили установить водителя, управлявшего иномаркой.

В отношении 45-летнего водителя автомашины Volkswagen Touareg собран административный материал по двум статьям КРКоАП – 610 часть 1 и 611 часть 2.

«В этом году сотрудниками группы розыска установлено и задержано 20 водителей, скрывшихся с мест ДТП, в результате которых пострадали граждане. Нужно отметить, что действенным инструментом, способствующим эффективности данной работы, служат камеры видеонаблюдения. Это не только камеры ЦОУ, но и те, которые расположены на зданиях частных организаций», – отметил начальник Управления местной полицейской службы ДП СКО Айдын Байматов.