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Два мотоциклиста погибли в ДТП в Актюбинской области
7 Июля 2022 16:34

Два мотоциклиста погибли в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Два мотоциклиста погибли в результате ДТП в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

53-летний глава крестьянского хозяйства, управляя мотоциклом BAIGE без государственных регистрационных номеров, двигался по степной дороге в 3 км от поселка Карабулак Алгинского района, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание в обрыв. В результате ДТП мотоциклист был доставлен в реанимационное отделение больницы Алгинского района, от полученных травм скончался.

Аналогичный случай произошел в Темирском районе. 49-летний мужчина, управляя мотоциклом RACER без государственных регистрационных номеров, двигаясь по степной дороге, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте.

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