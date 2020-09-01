Два мотоциклиста погибли в ДТП в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – ДТП, в котором погибли два мотоциклиста, произошло на полевой дороге в Жаксынском районе Акмолдинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, в дежурную часть отдела полиции Жаксынского района поступило телефонное сообщение от диспетчера одного из местных ТОО о том, что двое мотоциклистов на проселочной дороге допустили столкновение с трактором «К-701», имеются пострадавшие.

«По прибытии произведен осмотр места происшествия. В ходе сбора материала установлено, что 46-летний водитель трактора «К-701», двигаясь по проселочной дороге в восточном направлении, в сторону села Белагаш, допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом марки «Racer», за рулем которого на момент ДТП находился 26-летний парень с 36-летним пассажиром. В результате водитель и пассажир мотоцикла от полученных травм скончались на месте происшествия», - добавили в ведомстве.

Проводится досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».