16 Июня 2022 10:08

Два моста разрушены паводком в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Жетысуской области из-за сильного ливня из русла реки смыло два новых моста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, речная вода смыла два трубчатых моста и вошла во двор четырех домов, расположенных вдоль дороги.

«15 июня в связи с обильным выпадением осадков произошло размывание дороги областного значения, двухтрубного моста на подъездной дороге к селу Сарыозек-Коктал, Шанханай. Пострадавших нет», - прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям области.

Семь человек и одна техника из ДЧС приступили к ликвидации последствий происшествия со стороны местной исполнительной власти.

По информации акимата Кербулакского района, есть объездная дорога. На данный момент движение восстановлено.