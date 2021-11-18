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Два модульных поста полиции установили в Семее

18 Ноября 2021 21:44
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Два модульных поста полиции установили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее установили два модульных поста полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

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Один из них расположен на остановке Центральная площадь по ул. К. Мухамедханова, второй на площади им. М.Ауэзова по пр. Ауэзова.

Отмечается, что главным принципом работы сервисной полиции является не выявлять, а пресекать правонарушения, быть готовыми оказывать помощь и устанавливать доверительные отношения с населением, чтобы сообща решать проблемы безопасности. Потому посты установлены в местах массового скопления людей.

«Основная задача полиции – это охрана общественного порядка. Поручением главы государства и указанием министра приоритетным направлением является сервисная модель обслуживания. Сегодня у нас открылся участковый пункт полиции в микрорайоне Карагайлы, а также открылись два модульных поста полиции. Всего на сегодняшний день в Семее и Усть-Каменогорске функционируют семь модульных постов», – отметил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Задача поста - обеспечить общественную безопасность и принимать обращения граждан. Сотрудники модульного поста будут осуществлять патрулирование на закрепленной территории с одновременным постоянным присутствием в местах массового скопления граждан. Пост оснащен всем необходимым: системой вентиляции, сигнализации, отопления, освещения и энергоснабжения.

Фото: Анатолий Тернов


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