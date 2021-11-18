Два модульных поста полиции установили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее установили два модульных поста полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Один из них расположен на остановке Центральная площадь по ул. К. Мухамедханова, второй на площади им. М.Ауэзова по пр. Ауэзова.

Отмечается, что главным принципом работы сервисной полиции является не выявлять, а пресекать правонарушения, быть готовыми оказывать помощь и устанавливать доверительные отношения с населением, чтобы сообща решать проблемы безопасности. Потому посты установлены в местах массового скопления людей.

«Основная задача полиции – это охрана общественного порядка. Поручением главы государства и указанием министра приоритетным направлением является сервисная модель обслуживания. Сегодня у нас открылся участковый пункт полиции в микрорайоне Карагайлы, а также открылись два модульных поста полиции. Всего на сегодняшний день в Семее и Усть-Каменогорске функционируют семь модульных постов», – отметил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Задача поста - обеспечить общественную безопасность и принимать обращения граждан. Сотрудники модульного поста будут осуществлять патрулирование на закрепленной территории с одновременным постоянным присутствием в местах массового скопления граждан. Пост оснащен всем необходимым: системой вентиляции, сигнализации, отопления, освещения и энергоснабжения.

Фото: Анатолий Тернов