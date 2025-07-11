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    10:50, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Два млрд тенге задолжали алматинцы за горячую воду и отопление

    Коммунальные службы Алматы активизировали работу по взысканию задолженности за теплоэнергию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Долг казахстанцев за комуслуги превышает 150 млрд тенге
    Фото: freepik.com

    С неплательщиков миллиардные задолженности за тепловую энергию через суд: арестовывается имущество и банковские счета, вводится запрет на выезд за границу и осуществляется отключение от горячего водоснабжения до полного погашения долга.

    По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», на сегодня суммарная задолженность алматинских потребителей тепла за уже использованные горячую воду и отопление составляет порядка 2 млрд тенге.

    – Несмотря на неоднократные предупреждения о задолженности, часть потребителей продолжает игнорировать законные требования поставщика коммунальных услуг, – рассказали в компании.

    С начала года в Алматы более 600 абонентов уже остались без горячего водоснабжения за неуплату. Юридическим лицам направлено 3345 досудебных претензий. Также поданы иски в суды, а также направлены заявления нотариусам для составления исполнительных надписей для взыскания задолженности с 5184 неплательщиков.

    В общей сложности ограничительные меры применили к 1754 должникам:

    - наложены аресты на имущество 926 неплательщиков (как движимое, так и недвижимое);

    - арестованы 822 банковских счета;

    - в отношении 254 должников введен запрет на выезд за пределы Республики Казахстан;

    - удержана задолженность из заработной платы и иных доходов у 144 граждан.

    Компания призывает горожан проявить ответственность, не накапливать задолженности и своевременно оплачивать услуги теплоснабжения.

    Напомним, в Алматы завершат цифровизацию теплоснабжения к 2026 году. После этого у алматинцев появится возможность видеть актуальные счета в онлайн-режиме.

    Теги:
    Комуслуги Регионы Алматы ЖКХ
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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