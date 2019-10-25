Два млрд тенге выделят в 2020 году на нужды павлодарских инвалидов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области сеть реабилитационных центров для инвалидов будет расширяться, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы слышим каждого из вас и готовы решать вопросы, которые вы ставите перед нами, - отметил аким Павлодарской области во время встречи с инвалидами на площадке проекта «День фракции» партии «Nur Otan». - Мы бы хотели подойти к этой работе объективно. Могу сказать, что в следующем году на нужды инвалидов в бюджете выделено два миллиарда тенге против прошлогодних 1,6 миллиарда».





Дополнительное финансирование направят на обеспечение людей с ограниченными возможностями санитарно-курортным лечением, колясками и тифлосредствами. Об этом аким Павлодарской области заявил в ходе «Дня фракции». Очередной «День фракции» в Павлодаре решили посвятить проблемам людей с ограниченными возможностями, отметили в пресс-службе акима. В преддверии этой встречи Булат Бакауов проводил рабочее совещание с неправительственными организациями и общественностью, представляющими интересы инвалидов. Кроме того, глава региона разместил пост на личной странице в Instagram, под которым попросил написать об актуальных проблемах людей с ограниченными возможностями. «Один из самых часто задаваемых вопросов касается санаторно-курортного лечения. В 2020 году финансирование по этому направлению вырастет почти в два раза, - сказал Б. Бакауов. - При этом в областном бюджете предусмотрели средства для оплаты поездки родных и близких, которые будут сопровождать инвалидов в пути». «Мы хотели бы снова попросить о строительстве большого реабилитационного центра в Павлодаре, - от лица родителей обратилась к главе региона Зухра Ерменова. – Сегодня в области - более двух тысяч детей-инвалидов, и мощностей действующего центра хватает не на всех». Булат Бакауов заверил, что сеть реабилитационных центров в регионе будет расширяться. «Совсем недавно мы открыли новый корпус в детском реабилитационном центре, где теперь ежегодно реабилитацию смогут проходить не 110, а 300 детей, - сказал он. – Также мы подыскали в Павлодаре подходящее для ещё одного такого центра здание площадью более двух тысяч квадратных метров. Мы будем его ремонтировать; все потребности по реабилитации мы должны закрыть в течение трёх лет». «На карандаш» взяли и проблемы инвалидов по зрению. Если с начала года в Павлодарской области для них приобрели всего 39 специальных ноутбуков, то до конца года купят ещё 186, добавили в акимате. «Некоторые компьютеры установят в коворкинг-центрах в каждом городе и районе. Также для слабовидящих дополнительно закупят 188 специальных часов и 182 сотовых телефона, - рассказали в администрации области. - Кроме того, до конца года в регионе приобретут 500 инвалидных колясок на 63 миллиона тенге. Все заявки на предоставление специальных средств передвижения обещают закрыть до конца года». Отдельно на встрече обсудили вопрос нехватки инватакси. В 2020 году в бюджете заложат на услуги по перевозке людей с ограниченными возможностями на двенадцать миллионов тенге больше. В 2019 году на эти цели по Павлодару выделили 57 миллионов тенге.











