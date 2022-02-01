Два млрд тенге выделено на формирование стабфонда в Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области на формирование стабфонда выделено 2 млрд тенге. Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в Карагандинской области проходит формирование и использование стабилизационного фонда социально значимых продуктов питания, а также предоставляются займы субъектам предпринимательства. В стабфонде имеется 292 тонны бакалейной продукции, в том числе: сахара - 201 тонна, крупы гречневой - 41 тонна и масла подсолнечного - 50 тысяч литров. В декабре 2021 года на реализацию механизмов стабилизации цен на СЗПТ из областного бюджета был выделен 1 млрд тенге, в том числе 500 млн тенге на формирование стабилизационного фонда и 500 млн тенге на выдачу займов по «оборотной схеме». В текущем году из бюджета области дополнительно выделен еще 1 млрд тенге для форвардного закупа в стабилизационный фонд плодоовощной продукции», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По фиксированным ценам, согласно заключенным с птицефабриками меморандумам, продолжается поставка в торговую сеть яиц 1 категории по цене 260 тенге за десяток с последующей реализацией в торговых точках по 270 тенге за десяток. Для стабилизации цен на социальный хлеб используется резервный фонд зерна, сформированный путем заключения меморандумов с местными сельхозформированиями. Мука, произведенная из резервного зерна мукомольными предприятиями по фиксированным сниженным ценам, поставляется хлебопекарным предприятиям для выпечки хлеба 1 сорта, которая в рознице реализуется по цене 75 тенге за булку. Запасов муки 1 сорта, произведенной из пшеницы резервного фонда (8,5 тысяч тонн), достаточно до нового урожая текущего года. Для регулирующего воздействия на внутреннем рынке, мукомольным предприятиям области из АО «НК «Продкорпорация», планируется выделение 18,4 тысяч тонн пшеницы по фиксированной цене 90 тысяч тенге за тонну. Мукомольные предприятия муку 1 сорта планируют отпускать хлебопекарням для выпечки социального хлеба с дальнейшей реализацией в розничной сети по цене 90 тенге за булку.

Напомним, недавно Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание в Цифровом офисе Правительства по реализации поручений, данных Президентом РК Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым с начала этого года. Рассмотрены вопросы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и обеспечения молодежной занятости.