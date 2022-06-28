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Два млрд тенге инвестируют в развитие курортной зоны СКО
28 Июня 2022 15:02

Два млрд тенге инвестируют в развитие курортной зоны СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В этом году в развитие Имантауско-Шалкарской курортной зоны в Северо-Казахстанской области намерены вложить 2 млрд тенге. Об этом сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, за последние 5 лет в курортной зоне отремонтировали 250 км автомобильных дорог и подъездных путей. Работают 40 баз отдыха, в том числе шесть в круглогодичном режиме.

В минувшие выходные в регионе открыли туристический сезон, провели фестиваль «Imantau Shalkar Tourism Fest 2022». На мероприятие приехали представители турбизнеса Павлодарской, Акмолинской и Костанайской областей, туристские сообщества приграничных регионов России.

Всего на фестивале собралось более 800 человек. Для гостей подготовили спортивные мероприятия и эстафеты, соревнования по стрельбе из лука, настольному теннису, прогулки на лошадях, квадроциклах, лодках.

Имантауско-Шалкарскую курортную зону из-за природного ландшафта часто сравнивают со Швейцарией. О зонах отдыха, развлечениях и стоимости услуг можно прочитать в нашем материале по ссылке.


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Автор:
Корреспондент

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