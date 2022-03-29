Два млн тонн грузов планируют перевозить в спецконтейнерах – МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев поделился планами работы по контейнеризации грузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мировые грузоперевозки интенсивно переходят на контейнеризацию грузов. Для реализации данного направления министерством совместно с АО «НК «Қазақстан темір жолы» проведен тщательный анализ рынка перевозок. Определен прогнозный объем контейнеризации экспортных грузов и потребность в контейнерах», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

По его словам, на первоначальном этапе планируется контейнеризировать 2 млн. тонн грузов.

«В связи с карантинными ограничениями на границе с Китайской Народной Республикой, ключевые предприятия страны - АрселорМиттал, ERG, Казцинк, Казхром, КазМинералс и YDD заинтересованы в контейнеризации своих объемов», – отметил министр.

«Для перевозки экспортного объема транспортные компании – Исткомтранс, Fesco и КТЖ рассматривают вопрос формирования достаточного контейнерного парка», - добавил К. Ускенбаев.