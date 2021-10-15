РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:19, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Два млн тенге похитили из автомобиля жителя Атырау

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау задержаны трое подозреваемых в краже 2 млн тенге из автомобиля, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «12 октября в 13:31 оператору 102 Управления полиции города Атырау позвонил 35-летний житель города. Он сообщил, что неизвестный разбил окно автомобиля Kia Sportage и похитил 2 млн тенге. При проведении оперативно-розыскных работ посредством камер видеонаблюдения, расположенных на территории города, было установлено: за автомобилем потерпевшего следовал автомобиль Ваз 2114. Однако в связи с выездом этого автомобиля с территории города, в районы была незамедлительно передана ориентировка. Подозрительный автомобиль был остановлен сотрудниками полиции в 132 км от села Жарсуат Индерского района. При обыске автомашины Ваз 2114, водителя и двух пассажиров, в автомобиле были обнаружены вещественные доказательства - 2 млн тенге, которые были упакованы в пакет. Полицейские установили, что 40, 44 и 47-летние мужчины являются жителями Уральска, Актобе и Шымкента», - сообщила пресс-служба ДП региона.

    По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 188 УК РК (Кража). Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

    В настоящее время устанавливается причастность указанных граждан к другим преступлениям.


    Теги:
    Атырауская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!