Два млн тенге алиментов задолжал ребенку житель Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Два млн тенге алиментов задолжал своему ребенку житель Семея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 2014 года ранее не судимый местный житель должен был выплачивать на содержание своего ребенка алименты в размере 1/4 части со всех видов заработка до его совершеннолетия, однако он не надлежащим образом исполнял решение суда. Последний платеж произвел в январе 2018 года в сумме трех тысяч тенге.

В целях оказания содействия в трудоустройстве осужденный Б. направлялся судебным исполнителем в Центр занятости для постановки на учет в качестве безработного и нуждающегося в трудоустройстве, однако на учет так и не встал.

В суде подсудимый Б. вину в совершении преступления признал полностью, официально не трудоустроился, ссылаясь на малооплачиваемые работы от центра занятости. Задолженность по алиментам у гражданина Б. составила более двух млн тенге.

По решению суда ему назначен один год ограничения свободы с привлечением к принудительному труду в местах, определяемых местным исполнительным органам по 100 часов ежегодно. Также осужденному Б. разъяснено, что в случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы неотбытый срок заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы на один день ограничения свободы.