1 Июня 2022 13:29

Два млн школьников занимаются физкультурой и спортом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане действуют 652 детско-юношеских клуба и 138 клубов физической культуры. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы уделяем большое внимание развитию массового спорта среди населения, особенно среди детей и подростков. В том числе учащиеся общеобразовательных школ. Всего в школьном возрасте физкультурой и спортом охвачено 2 млн учащихся. В республике действуют 652 детско-юношеских клуба и 138 клубов физической культуры, количество детей и подростков - более 200 тысяч», - сказал Д. Абаев на заседании Правительства.

По словам министра, в этом направлении реализуется несколько проектов.

«В семи городах страны действует программа «Доступный спорт». Она охватывает более 20 тысяч человек. Организована национальная школьная лига по 10 видам спорта, которая охватила более 2,7 млн детей школьного возраста. Совместно с местными исполнительными органами разработан план-график развития спортивной инфраструктуры. Он включает в себя строительство 113 новых объектов, модернизацию 21 объекта и дооборудование 6 крупных объектов», - уточнил Даурен Абаев.