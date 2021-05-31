Два млн детей охватят отдыхом при благоприятных санитарных условиях в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК Есенгазы Имангалиев рассказал, как планируют организовать отдых детей в период летних каникул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как напомнил глава комитета, для системной организации в вопросах безопасности детей в период каникул принято распоряжение Премьер-Министра РК об организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период каникул на 2020 -2023 годы. Также Правительством утверждена Дорожная карта по защите прав ребенка.

«В текущем году ожидается отдых детей с 1 по 10 классы для более 3 млн 317 тысяч. По данным местных исполнительных органов, возможна организация работы в 13 тыс. оздоровительных лагерей и площадок, в 235 загородных лагерей круглогодичных и сезонных. При благоприятных санитарно-эпидемиологических условиях отдыхом будут охвачены 2 млн детей или 87,5%. Из них более 500 тысяч детей из социально уязвимых категорий», - сообщил Есенгазы Имангалиев в ходе брифинга в СЦК.

Он отметил, что накануне 1 июня в регионах стартовала республиканская акция «Безопасный аттракцион», организованы рейдовые мероприятия по игровым и детским площадкам.

Добавим, на сегодняшний день в республике функционируют 602 детских подростковых клуба, 477 детско-юношеских спортивных школ, из них 129 - специализированные.