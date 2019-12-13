Два мировых рекорда установил на ЧМ в Москве павлодарский спортсмен

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Более 3,5 тысяч спортсменов из 65 стран мира выступили на V чемпионате мира по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, народному жиму, становой тяге, строгому подъему на бицепс, армлифтингу и стритлифтингу по версиям WRPF/WEPF/WAF/WSF в Москве, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

30-летний Николай Карпенко из села Октябрьск района Тереңкөл выступал в армлифтинге - силовом виде спорта, где важна сила хвата, а именно спортсмену необходимо поднять и зафиксировать максимальный вес за неудобную вращающуюся ручку.





Николай Карпенко представлял Казахстан в весовой категории 90 кг и смог занять на чемпионате мира в Москве три первых места. В дисциплине Excalibur он поднял снаряд весом 125 кг, в Rolling Thunder – 87 кг и Two hanhed pinch grip block - 75 кг.

В его активе -также серебряная медаль среди абсолютных весовых категорий за поднятый снаряд Excalibur весом 125 кг.





Кроме того, сельский спортсмен побил два мировых рекорда в Rolling Thunder и Excalibur.

«Это было мое самое яркое выступление, которое стало неожиданным для меня, хотя на Кубке СНГ в октябре поднял рекордный вес и знал, что снова смогу его одолеть, - признался спортсмен. - Я показал в Москве второй результат на чемпионате мира по армлифтингу среди всех весовых категорий».

Таким силовым видом спорта Николай Карпенко увлекся год назад. До этого он 7 лет занимался вольной борьбой, был призером чемпионата РК, потом перешел в армрестлинг, неоднократно становился чемпионом области.

Для подготовки к турнирам армлифтер оборудовал небольшой спортивный зал у себя дома.

«В армлифтинге важна сила хвата, - считает спортсмен. - Я успешно выступал на Кубке России, Кубке СНГ, чемпионате РК в Караганде, где снаряды для нас были знакомыми. В Москве соревнования проводились на новом виде оборудования с никелированным покрытием, где даже магнезия не давала сцепление со снарядом. Это осложняло поднятие веса. Тем не менее, я доволен своим выступлением».





Сейчас армлифтер готовит к чемпионату области, который пройдет в этом месяце, 14-летних школьников Максима Рыкунова и Олега Болингера.

«У них хорошие данные для этого вида спорта, к 18 годам при постоянных тренировках они добьются отличных результатов, - уверен Николай Карпенко. – Армлифтингом может заниматься каждый, здесь важны настойчивость, сила воли и выносливость». Добавим, что армлифтер из Теренколя работает водителем в одном из крестьянских хозяйств района.