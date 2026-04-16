    14:11, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Два министерства пересмотрят правила спутниковой навигации в Казахстане

    В Казахстане планируют актуализировать правила спутниковых навигационных услуг. Проект совместного приказа двух министерств размещен для обсуждения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: new-science.ru

    Проект приказа размещен на публичное обсуждение до 30 апреля 2026 года, документ разработан Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с Министерством обороны РК.

    Как следует из проекта, изменения вносятся в действующий приказ 2016 года, регулирующий порядок организации и предоставления услуг национальным оператором системы высокоточной спутниковой навигации.

    Основная цель — приведение действующих норм в соответствие с положениями Цифрового кодекса Республики Казахстан, а также с законом от 9 января 2026 года по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства.

    Проект носит уточняющий и редакционный характер. В частности, предусматривается обновление терминологии и устранение правовых коллизий, что должно повысить эффективность применения нормативного правового акта.

    Ранее Казахстан призвал Турцию к совместному развитию ИИ-инфраструктуры.

    Адиль Саптаев
