Два министерства пересмотрят правила спутниковой навигации в Казахстане

Проект приказа размещен на публичное обсуждение до 30 апреля 2026 года, документ разработан Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с Министерством обороны РК.

Как следует из проекта, изменения вносятся в действующий приказ 2016 года, регулирующий порядок организации и предоставления услуг национальным оператором системы высокоточной спутниковой навигации.

Основная цель — приведение действующих норм в соответствие с положениями Цифрового кодекса Республики Казахстан, а также с законом от 9 января 2026 года по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства.

Проект носит уточняющий и редакционный характер. В частности, предусматривается обновление терминологии и устранение правовых коллизий, что должно повысить эффективность применения нормативного правового акта.

Ранее Казахстан призвал Турцию к совместному развитию ИИ-инфраструктуры.