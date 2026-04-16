Два министерства пересмотрят правила спутниковой навигации в Казахстане
В Казахстане планируют актуализировать правила спутниковых навигационных услуг. Проект совместного приказа двух министерств размещен для обсуждения, передает корреспондент агентства Kazinform.
Проект приказа размещен на публичное обсуждение до 30 апреля 2026 года, документ разработан Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с Министерством обороны РК.
Как следует из проекта, изменения вносятся в действующий приказ 2016 года, регулирующий порядок организации и предоставления услуг национальным оператором системы высокоточной спутниковой навигации.
Основная цель — приведение действующих норм в соответствие с положениями Цифрового кодекса Республики Казахстан, а также с законом от 9 января 2026 года по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства.
Проект носит уточняющий и редакционный характер. В частности, предусматривается обновление терминологии и устранение правовых коллизий, что должно повысить эффективность применения нормативного правового акта.
