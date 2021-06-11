Два миллиона за два месяца задолжал за нарушение ПДД 20-летний костанаец

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Молодому человеку в доход государства необходимо уплатить почти 2 миллиона тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служу департамента полиции Костанайской области.

Сотрудниками отдела административной практики ДП Костанайской области совместно с батальоном патрульной полиции УП г. Костанай продолжается работа по установлению водителей и владельцев транспортных средств иностранных государств без страхового полиса.

«Так, в ходе патрулирования в Костанае остановлена автомашина марки «ВАЗ 2109» под управлением 20-летнего местного жителя, у которого автоматическими средствами фиксации с 8 апреля 2021 года зафиксировано 96 нарушений правил дорожного движения. Сотрудниками полиции нарушителю выписаны предписания о необходимости уплаты штрафа на сумму 1 млн. 969 тыс. тенге»,- сообщили в полиции.

Кроме этого, выяснилось, что «ВАЗом» управлял водитель, не имеющий права управления транспортным средством и без страхового полиса. По данным фактам возбуждено административное производство по ст. 230 ч. 2 и ст. 612 ч.2 КоАП РК. Автомашина водворена на специализированную стоянку акимата г.Костанай.

Еще один нарушитель был задержан рудненскими полицейскими.

«9 июня 2021 года остановлена автомашина марки «ВАЗ 2115» под управлением 24-летнего водителя, у которого с 10 апреля 2021 года автоматическими средствами фиксации зафиксировано 37 нарушений ПДД. Мужчине выписаны предписания о необходимости уплаты штрафа на сумму 743 тыс. 835 тенге. Автомашина водворена на специализированную стоянку акимата г.Рудного»,- добавили в полиции.

Данные злостные нарушители ПДД были установлены и задержаны с использованием автопрограмного комплекса «Автоураган».