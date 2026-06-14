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    Два миллиона туристов собирается принять за год Акмолинская область

    В летнем туристическом сезоне 2026 года Акмолинская область ожидает приток туристов. По прогнозам, регион за год посетят порядка двух миллионов гостей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Два миллиона туристов собирается принять за год Акмолинская область
    Фото: акимат Акмолинской области

    Как сообщили в пресс-службе акима Акмолинской области, главным центром притяжения туристов традиционно станет курорт Бурабай, где завершена масштабная подготовка инфраструктуры и туристических объектов к приему посетителей.

    Два миллиона туристов собирается принять за год Акмолинская область
    Фото: акимат Акмолинской области

    — Особое внимание уделяется развитию туристических маршрутов. Ведется благоустройство десяти действующих маршрутов и создание двух новых — в районе озера Жукей и села Акылбай. Продолжается развитие внутренней инфраструктуры курорта. В Бурабае построены восемь смотровых площадок, открыта новая парковая зона, оборудованы 45 пикниковых зон, 30-километровая велосипедная дорожка продолжена еще на 10 километров, установлено 55 санитарно-гигиенических узлов, — подчеркнули в ведомстве.

    Два миллиона туристов собирается принять за год Акмолинская область
    Фото: акимат Акмолинской области

    Важные изменения происходят и в сфере транспортной доступности. Уже в текущем месяце откроется модернизированный железнодорожный вокзал города Щучинска. Для организации комфортной перевозки пассажиров от вокзала будут запущены новые автобусные маршруты.

    Два миллиона туристов собирается принять за год Акмолинская область
    Фото: акимат Акмолинской области

    Активно развивается и гостиничная инфраструктура курорта. В июле планируется открытие гостиничного комплекса Mövenpick, а в декабре — пятизвездочного Radisson Blu Burabay. Продолжается строительство пятизвездочного отеля Dolce by Wyndham, в июле стартует реализация проекта Holiday Inn Resort Burabay.

    — Еще одним перспективным проектом станет современный конгресс-центр, который призван стать новой визитной карточкой Бурабая. В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу, — добавили в акимате.

    Два миллиона туристов собирается принять за год Акмолинская область
    Фото: акимат Акмолинской области

    Безопасность отдыхающих обеспечат 40 сотрудников полиции, а также современная система интеллектуального видеонаблюдения, включающая 123 «умные» камеры. На озерах Щучье, Боровое и Большое Чебачье работают три спасательные станции, переведенные на усиленный режим работы в летний сезон.

    Туризм Регионы Казахстана Акмолинская область Бурабай
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор