Два миллиона туристов собирается принять за год Акмолинская область

В летнем туристическом сезоне 2026 года Акмолинская область ожидает приток туристов. По прогнозам, регион за год посетят порядка двух миллионов гостей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе акима Акмолинской области, главным центром притяжения туристов традиционно станет курорт Бурабай, где завершена масштабная подготовка инфраструктуры и туристических объектов к приему посетителей.

Фото: акимат Акмолинской области

— Особое внимание уделяется развитию туристических маршрутов. Ведется благоустройство десяти действующих маршрутов и создание двух новых — в районе озера Жукей и села Акылбай. Продолжается развитие внутренней инфраструктуры курорта. В Бурабае построены восемь смотровых площадок, открыта новая парковая зона, оборудованы 45 пикниковых зон, 30-километровая велосипедная дорожка продолжена еще на 10 километров, установлено 55 санитарно-гигиенических узлов, — подчеркнули в ведомстве.

Фото: акимат Акмолинской области

Важные изменения происходят и в сфере транспортной доступности. Уже в текущем месяце откроется модернизированный железнодорожный вокзал города Щучинска. Для организации комфортной перевозки пассажиров от вокзала будут запущены новые автобусные маршруты.

Фото: акимат Акмолинской области

Активно развивается и гостиничная инфраструктура курорта. В июле планируется открытие гостиничного комплекса Mövenpick, а в декабре — пятизвездочного Radisson Blu Burabay. Продолжается строительство пятизвездочного отеля Dolce by Wyndham, в июле стартует реализация проекта Holiday Inn Resort Burabay.

— Еще одним перспективным проектом станет современный конгресс-центр, который призван стать новой визитной карточкой Бурабая. В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу, — добавили в акимате.

Фото: акимат Акмолинской области

Безопасность отдыхающих обеспечат 40 сотрудников полиции, а также современная система интеллектуального видеонаблюдения, включающая 123 «умные» камеры. На озерах Щучье, Боровое и Большое Чебачье работают три спасательные станции, переведенные на усиленный режим работы в летний сезон.