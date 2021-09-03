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Два миллиона тенге получили вакцинированные от КВИ в Атырау

3 Сентября 2021 22:02
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Два миллиона тенге получили вакцинированные от КВИ в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 10 денежных сертификатов на сумму 200 тысяч тенге получили вакцинированные от COVID-19 атыраусцы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках проводимой в Атырау акции «Вакцинируйся и выиграй денежный приз!» в прямом эфире телеканала «Саѕріап News» прошёл четвертый этап розыгрыша денежных призов от Гражданского Альянса Атырауской области.

Общий призовой фонд в этот день составил 2 млн тенге. Обладателями сертификатов на сумму 200 тысяч тенге стали: Махмет Жасмаганбет, Михаил Малышев, Алтынай Зинуллина, Алтынбек Молдекенов, Анаргуль Джумагулова, Альберт Орынбасар, Иклас Таскалиев, Куанышбек Утегулов, Анаргуль Масабаева, Марат Калим, Гульшара Сансызбаева», - сообщили в региональной службе коммуникаций.

Напомним, 6 сентября будут разыграны еще 6 сертификатов на сумму 1 млн тенге. Главный денежный приз в 10 млн тенге будет разыгран в октябре 2021 года.


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#Атырауская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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