Два миллиона тенге получили вакцинированные от КВИ в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 10 денежных сертификатов на сумму 200 тысяч тенге получили вакцинированные от COVID-19 атыраусцы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках проводимой в Атырау акции «Вакцинируйся и выиграй денежный приз!» в прямом эфире телеканала «Саѕріап News» прошёл четвертый этап розыгрыша денежных призов от Гражданского Альянса Атырауской области.
Общий призовой фонд в этот день составил 2 млн тенге. Обладателями сертификатов на сумму 200 тысяч тенге стали: Махмет Жасмаганбет, Михаил Малышев, Алтынай Зинуллина, Алтынбек Молдекенов, Анаргуль Джумагулова, Альберт Орынбасар, Иклас Таскалиев, Куанышбек Утегулов, Анаргуль Масабаева, Марат Калим, Гульшара Сансызбаева», - сообщили в региональной службе коммуникаций.
Напомним, 6 сентября будут разыграны еще 6 сертификатов на сумму 1 млн тенге. Главный денежный приз в 10 млн тенге будет разыгран в октябре 2021 года.
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