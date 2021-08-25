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Два миллиона тенге похитил 17-летний житель Риддера у пенсионера через приложение

25 Августа 2021 21:19
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Два миллиона тенге похитил 17-летний житель Риддера у пенсионера через приложение

СЕРЕБРЯНСК. КАЗИНФОРМ - 17-летнего парня, воспользовавшегося наивностью знакомого, задержали в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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5 августа на оперативный канал «102» в отдел полиции района Алтай обратился 63-летний житель города Серебрянска, сообщив, что с октября по декабрь 2020 года 17-летний житель города Риддера, злоупотребляя доверием, обманным путем через мобильное приложение банка завладел денежными средствами заявителя на общую сумму 2 000 000 тенге.

«В ходе разбирательства установлено, что 17-летний житель города Риддера приехал в гости к друзьям в Серебрянск. Остановившись погостить у знакомого, молодой человек воспользовался его доверием и установил на его телефоне мобильное приложение одного из популярных банков. Уехав в Риддер, молодому человеку срочно понадобились денежные средства, после чего он решил использовать личные данные для входа в мобильный банкинг знакомого из Серебрянска. Парню удалось произвести вход в мобильное приложение, с которого он в течение двух месяцев переводил на свой счет денежные средства», – рассказал заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

Все переводы денежных средств на свой счет молодой человек использовал для азартных игр. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 части 1 УК РК «Мошенничество».


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#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
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