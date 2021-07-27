+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Два миллиона тенге перевела мошенникам жительница СКО

27 Июля 2021 15:00
Поделиться:
Два миллиона тенге перевела мошенникам жительница СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за сутки зарегистрировали три случая интернет-мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Мощный взрыв прогремел на предприятии на западе Германии
Наркотики в пряниках пытались передать осужденному в Талдыкоргане Ложную информацию о вакцинации ввела медсестра в Кызылорде Два тоя остановили туркестанские полицейские

По информации пресс-службы департамента полиции, наибольший ущерб мошенники причинили 54-летней жительнице Есильского района. Женщине поступил звонок «из банка». Ей сообщили, будто её банковский счет атакуют преступники, и чтобы спасти деньги, их нужно перевести на «резервный депозит». Сельчанка перевела на подсказанный счёт все сбережения — около двух миллионов тенге. И только потом обратилась в call-центр своего банка.

Преступников ищут. Полицейские вновь напомнили, что при получении таких звонков нужно прервать разговор и перезвонить на официальный номер банка либо посетить ближайший филиал.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК   #Регионы  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Мощный взрыв прогремел на предприятии на западе Германии
Наркотики в пряниках пытались передать осужденному в Талдыкоргане
Ложную информацию о вакцинации ввела медсестра в Кызылорде
Два тоя остановили туркестанские полицейские
Популярное
1 Новые карантинные меры вводят в ВКО
2 Карантин ужесточили в Атырауской области
3 Косшы стал городом областного значения - Указ Президента РК
4 Дополнительные карантинные меры ввели в Карагандинской области
5 Федерация профсоюзов РК сделала обращение по вопросу вакцинации от коронавируса
Читайте также
Тушивших крупный лесной пожар граждан наградили в Костанайской области
19-летнего рабочего засыпало песком в Павлодарской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив