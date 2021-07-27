Два миллиона тенге перевела мошенникам жительница СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за сутки зарегистрировали три случая интернет-мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, наибольший ущерб мошенники причинили 54-летней жительнице Есильского района. Женщине поступил звонок «из банка». Ей сообщили, будто её банковский счет атакуют преступники, и чтобы спасти деньги, их нужно перевести на «резервный депозит». Сельчанка перевела на подсказанный счёт все сбережения — около двух миллионов тенге. И только потом обратилась в call-центр своего банка.
Преступников ищут. Полицейские вновь напомнили, что при получении таких звонков нужно прервать разговор и перезвонить на официальный номер банка либо посетить ближайший филиал.
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