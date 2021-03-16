Два миллиона казахстанцев участвуют в Марафоне добрых дел – Лима Диас

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Два миллиона казахстанцев участвуют в Марафоне добрых дел. Об этом сообщила председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Лима Диас на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Марафон добрых дел – это общенациональное движение, которое объединяет сейчас и организации, и простых казахстанцев. Сама суть Марафона добрых дел заключается не в том, чтобы мотивировать людей быть добрыми, заниматься добром. Потому что в каждом казахстанце живет эта потребность. Организационный комитет в лице Центра поддержки гражданских инициатив выступает административным, организационным и методологическим координатором всей акции. Мы стремимся к тому, чтобы добро в разных формах стало частью жизни каждого казахстанца, вне зависимости от возраста и социального статуса», – сказала Л.Диас.

По ее словам, в настоящее время, спустя месяц после старта акции, ее поддержали более 60 НПО, представителей малого и среднего бизнеса, национальные холдинги, частные и квазигосударственные компании, благотворительные фонды, общественные организации, волонтерские группы, представители вузов и колледжей, акиматы. На протяжении месяца ежедневно 47 тысяч волонтеров помогают всем участникам марафона скооперироваться, оказывают методологическую помощь. Мероприятия в рамках марафона планируются на каждый месяц.

Л.Диас отметила, что самым активным регионом является Восточно-Казахстанская область, где проведено уже 345 мероприятий в рамках марафона. Всего по республике в рамках марафона проведено мероприятий и акций, запущено проектов около 1,5 тысяч. Около двух миллионов человек стали активными участниками марафона. Они занимаются самыми разными делами – помогают нуждающимся, убирают снег, сдают кровь, сажают деревья, делают пожертвования в благотворительные фонды, проводят экологические акции.

Как сообщила Л.Диас, в ближайшие месяцы планируется ряд мероприятий. В частности, 18 марта будет проведен День добра, приуроченный к Наурыз мейрамы. С 15 по 21 марта будет проходить экологическая неделя добра, с акцентом на проведение экологических мероприятий. В апреле стартует серия конкурсов «Самый добрый», первый из них будет называться «Самый добрый регион».

Напомним, Марафон добрых дел проводится по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученной им на закрытии Года волонтеров.