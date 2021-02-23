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    11:53, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Два миллиона исследований на коронавирус провели в лабораториях Национального центра экспертизы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С февраля по декабрь 2020 года по республике в лабораториях Национального центра экспертизы Министерства здравоохранения РК проведены 1,9 млн исследований на коронавирусную инфекцию. Из них более 66 тысяч проб были положительными, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    По информации пресс-службы центра, в среднем в лабораториях НЦЭ за сутки проводились более 5 тысяч исследований. Тестирования проводились в 16 филиалах. Семь дней в неделю, 24 часа в сутки 485 специалистов по республике были задействованы в исследовании анализов на COVID-19.

    «Большую работу во время пандемии прошлого года проделали и дезинфекционные службы, которые также без выходных, а при возникновении чрезвычайной ситуации и в круглосуточном режиме в очагах инфекционного заболевания осуществляли дезобработку», - сообщили в пресс-службе.

    Дезинфекционные работы проводились в жилых и офисных помещениях, салонах самолетов, автобусах, перевозящих авиапассажиров в карантинные и провизорные центры, а также багаж пассажиров.

    Кроме того, обработку проходили стационары и центры после выписки выздоровевших больных и контактных людей. За 10 месяцев прошлого года 592 специалиста дезинфекционных отделов обработали около 40 тысяч очагов.

    На сегодня специалисты НЦЭ продолжают проводить исследования на COVID – 19 и обрабатывать очаги.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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