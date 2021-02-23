Два миллиона исследований на коронавирус провели в лабораториях Национального центра экспертизы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С февраля по декабрь 2020 года по республике в лабораториях Национального центра экспертизы Министерства здравоохранения РК проведены 1,9 млн исследований на коронавирусную инфекцию. Из них более 66 тысяч проб были положительными, передает корреспондент МИА «Казинформ»

По информации пресс-службы центра, в среднем в лабораториях НЦЭ за сутки проводились более 5 тысяч исследований. Тестирования проводились в 16 филиалах. Семь дней в неделю, 24 часа в сутки 485 специалистов по республике были задействованы в исследовании анализов на COVID-19.

«Большую работу во время пандемии прошлого года проделали и дезинфекционные службы, которые также без выходных, а при возникновении чрезвычайной ситуации и в круглосуточном режиме в очагах инфекционного заболевания осуществляли дезобработку», - сообщили в пресс-службе.

Дезинфекционные работы проводились в жилых и офисных помещениях, салонах самолетов, автобусах, перевозящих авиапассажиров в карантинные и провизорные центры, а также багаж пассажиров.

Кроме того, обработку проходили стационары и центры после выписки выздоровевших больных и контактных людей. За 10 месяцев прошлого года 592 специалиста дезинфекционных отделов обработали около 40 тысяч очагов.

На сегодня специалисты НЦЭ продолжают проводить исследования на COVID – 19 и обрабатывать очаги.



