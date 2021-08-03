Два миллиона доз «Спутника V» планируется производить в Узбекистане на первом этапе

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане на первом этапе планируется производить до 2 миллионов доз вакцины «Спутник V». Об этом в ходе брифинга, отвечая на вопросы журналистов, сообщил пресс-секретарь Президента Узбекистана Шерзод Асадов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что в рамках мероприятий по созданию необходимых условий и возможностей для массовой вакцинации населения от коронавируса глава республики посетил фабрику «Jurabek Laboratories» в городе Алмалыке, где уже произведена первая партия российской вакцины.

«Оборудование и условия, которые созданы на заводе «Jurabek Laboratories», позволяют выпускать до 10 миллионов доз вакцин в месяц, но с российскими партнерами у них достигнута договоренность на первом этапе производить до 2 миллионов доз препарата. И в последующем будут вестись переговоры об увеличении этого объема», - сказал спикер.

По его словам, вопрос финансирования проекта не стоит остро и переговоры с российскими партнерами продолжаются.

«С учетом уровня стратегического партнерства между Узбекистаном и Россией вопрос финансирования не стоит остро. Самое главное, как много раз говорил президент, - это быстрее запустить этот проект, чтобы население активно прививалось. Главная цель - здоровье населения», - подчеркнул Ш. Асадов.

Напомним, в конце июля в Узбекистане осуществлен розлив первой партии вакцины «Спутник V», которая для проверки контроля качества направлена в Россию. На первом этапе вакцина будет производиться из российского сырья, в будущем планируется наладить полный цикл производства данного препарата.