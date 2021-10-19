Два миллиарда деревьев посадят до 2025 года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 2025 года в Казахстане будет посажено 2 млрд деревьев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева, данном на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан 26 января 2021 года, разработан Национальный проект «Зеленый Казахстан», включающий 4 основных направления.

«В рамках первого направления «Таза Казахстан» предполагается сокращение выбросов на 16 крупнейших промышленных предприятиях за 5 лет на 20%. Будет установлено более 8 тыс. контейнеров для раздельного сбора. Доля утилизации твердых бытовых отходов с 18% до 34%. Планируется реализация второй фазы проекта «Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря». Предусмотрены мероприятия по увеличению водности и пропускной способности рек, находящихся в бассейне озера Балхаш», – говорится в сообщении.

Второе направление – «Үнемді Қазақстан» предусматривает сокращение потерь воды при орошении на 4 кубических километра, за счет реконструкции 401 и цифровизации 212 каналов. Площадь орошаемых земель должна увеличиться на 600 тысяч га. До 2025 года будет построено 9 новых водохранилищ в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях с объемом накопления 1,7 кубических километра.

Третье направление - «Табиғат» предусматривает посадку 2 млрд деревьев с приживаемостью не менее 65% и проведение мероприятий по восстановлению численности редких и исчезающих видов животных.

Четвертое направление – «Экология болашағы» нацелено на повышение уровня экообразования и культуры населения.