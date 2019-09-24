Новости
Два микрорайона и областную больницу отключат от воды в Атырау
24 Сентября 2019 20:36
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Два микрорайона и областную больницу отключат от воды в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеЖителей одного из микрорайонов Атырау предупредили о задержке подачи горячей воды От холодной воды отключат ряд домов в Алматы В Атырау часть микрорайонов и пригородных поселков останутся без воды
«КГП «Атырау Су Арнасы» предупреждает жителей микрорайонов Балауса и Еркинкала об аварийном отключении воды в ночь со среды на четверг. Отключение произойдет с 24:00 часов 25 сентября до 06:00 часов 26 сентября. Это связано с аварийными работами на магистральном водопроводе D630 в районе областной больницы. Также в этот период будет отключен теплопункт областной больницы», - сообщили в пресс-службе городского акимата.
Ключевые слова: Атырауская область,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Ряд руководителей полиции Атырауской области подозревают в получении взятки
- Ярмарка в Нур-Султане: на очереди Атырауская и Восточно-Казахстанская области
- Виновнику резонансного ДТП в Атырау изменена мера содержания под стражей
- Игрок ФК «Атырау» после ДТП помещен в реанимацию
- О шторме с ветром до 28 метров в секунду предупредили атыраусцев
- Прокурор взял на контроль расследование резонансного ДТП в Атырау
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047