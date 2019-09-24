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Два микрорайона и областную больницу отключат от воды в Атырау

24 Сентября 2019 20:36
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Два микрорайона и областную больницу отключат от воды в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Два микрорайона и областную больницу отключат от воды в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«КГП «Атырау Су Арнасы» предупреждает жителей микрорайонов Балауса и Еркинкала об аварийном отключении воды в ночь со среды на четверг. Отключение произойдет с 24:00 часов 25 сентября до 06:00 часов 26 сентября. Это связано с аварийными работами на магистральном водопроводе D630 в районе областной больницы. Также в этот период будет отключен теплопункт областной больницы», - сообщили в пресс-службе городского акимата.


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Ключевые слова: Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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