Два микрорайона и областную больницу отключат от воды в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Два микрорайона и областную больницу отключат от воды в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«КГП «Атырау Су Арнасы» предупреждает жителей микрорайонов Балауса и Еркинкала об аварийном отключении воды в ночь со среды на четверг. Отключение произойдет с 24:00 часов 25 сентября до 06:00 часов 26 сентября. Это связано с аварийными работами на магистральном водопроводе D630 в районе областной больницы. Также в этот период будет отключен теплопункт областной больницы», - сообщили в пресс-службе городского акимата.