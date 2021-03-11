Два микрорайона Атырау  останутся без электричества

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау два микрорайона поэтапно на четыре дня останутся без электричества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно информации единого контакт-центра «109» при областном акимате, от электричества отключать будут отдельные участки микрорайонов Самал-1 и Самал-2 на несколько часов.

«В связи с проведением плановых работ по замене дефектных опор на линиях электропередачи, в ближайшие четыре дня, 11,12,13 и 14 марта, будут проводиться плановые отключения электроэнергии:

с 12 до 15 часов – мкр. Самал-1, ул. 9 (между ул. 20 и ул. 21);

с 15 до 18 часов – мкр. Самал-1, ул.10 (между ул. 21 и ул. 22);

с 9 до 12 часов – мкр. Самал-2, проезд 4 (между ул. 28 и ул. 15);

с 12 до 15 часов – мкр. Самал-1, ул. 9 (между ул. 19 и ул. 20);

с 15 до 18 часов – мкр. Самал-1 ул. 10 (между ул. 20 и ул. 21);

с 9 до 12 часов – мкр. Самал-2 проезд 4 (между ул.15 и ул. 29);

с 12 до 15 часов – мкр. Самал-1 ул. 9 (между ул. 19 и ул. 20);

с 15 до 18 часов – мкр. Самал-1 ул. 10 (между ул. 20 и ул. 21)», - говорится в информации.

Местные власти и энергетики приносят жителям микрорайонов Самал-1 и Самал-2 свои извинения за временные неудобства.

Автор: Виктор Сутягин