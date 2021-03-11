РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:29, 10 Март 2021 | GMT +6

    Два микрорайона Атырау  останутся без электричества

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау два микрорайона поэтапно на четыре дня останутся без электричества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно информации единого контакт-центра «109» при областном акимате, от электричества отключать будут отдельные участки микрорайонов Самал-1 и Самал-2 на несколько часов.

    «В связи с проведением плановых работ по замене дефектных опор на линиях электропередачи, в ближайшие четыре дня, 11,12,13 и 14 марта, будут проводиться плановые отключения электроэнергии:
    с 12 до 15 часов – мкр. Самал-1, ул. 9 (между ул. 20 и ул. 21);
    с 15 до 18 часов – мкр. Самал-1, ул.10 (между ул. 21 и ул. 22);
    с 9 до 12 часов – мкр. Самал-2, проезд 4 (между ул. 28 и ул. 15);
    с 12 до 15 часов – мкр. Самал-1, ул. 9 (между ул. 19 и ул. 20);
    с 15 до 18 часов – мкр. Самал-1 ул. 10 (между ул. 20 и ул. 21);
    с 9 до 12 часов – мкр. Самал-2 проезд 4 (между ул.15 и ул. 29);
    с 12 до 15 часов – мкр. Самал-1 ул. 9 (между ул. 19 и ул. 20);
    с 15 до 18 часов – мкр. Самал-1 ул. 10 (между ул. 20 и ул. 21)», - говорится в информации.
    Местные власти и энергетики приносят жителям микрорайонов Самал-1 и Самал-2 свои извинения за временные неудобства.

    Автор: Виктор Сутягин


    Теги:
    Атырауская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!