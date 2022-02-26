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Два микрорайона Атырау остались без холодной воды
26 Февраля 2022 18:28
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в связи с аварией на водонапорной линии два микрорайона остались без воды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе акимата города Атырау, сегодня произошла авария на водопроводной линии в районе дома № 25 по улице Абая. После чего была временно отключена подача холодной воды в микрорайонах Драмтеатра и Рахата, а также по улице Дружбы.
«Аварийная бригада оперативно прибыла к месту аварии. Специалисты обещают, что подача холодной воды будет возобновлена», - рассказали в пресс-службе городского акимата.
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