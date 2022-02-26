Два микрорайона Атырау остались без холодной воды

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в связи с аварией на водонапорной линии два микрорайона остались без воды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата города Атырау, сегодня произошла авария на водопроводной линии в районе дома № 25 по улице Абая. После чего была временно отключена подача холодной воды в микрорайонах Драмтеатра и Рахата, а также по улице Дружбы.

«Аварийная бригада оперативно прибыла к месту аварии. Специалисты обещают, что подача холодной воды будет возобновлена», - рассказали в пресс-службе городского акимата.