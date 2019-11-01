Два месяца под стражей санкционировал судья акмолинскому экс-руководителю управления культуры

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Два месяца содержания под стражей санкционировал следственный суд города Кокшетау экс-руководителю ГУ «Управление культуры, архивов и документации Акмолинской области», задержанному по подозрению в получении взятки в крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чиновнику санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. На решение суда повлияли две основные причины: находясь на свободе, он может скрыться от следствия, кроме того, он может воспрепятствовать следственным действиям, воздействовать на показания свидетелей по делу», - отметили в пресс-службе Акмолинского областного суда.

Напомним, антикоррупционной службой Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении экс-руководителя ГУ «Управление культуры, архивов и документации Акмолинской области» по подозрению в получении взятки в крупном размере. Чиновник подозревается в неоднократном получении взяток от предпринимателя за подписание актов выполненных работ по реэкспозиции Акмолинского областного краеведческого музея и Музея им. М. Габдуллина в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру».