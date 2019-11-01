+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 14 °С
USD 388.67 EUR 433.83
RUB 6.07 CNY 55.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Два месяца под стражей санкционировал судья акмолинскому экс-руководителю управления культуры

1 Ноября 2019 17:40
Поделиться:
Два месяца под стражей санкционировал судья акмолинскому экс-руководителю управления культуры

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Два месяца содержания под стражей санкционировал следственный суд города Кокшетау экс-руководителю ГУ «Управление культуры, архивов и документации Акмолинской области», задержанному по подозрению в получении взятки в крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Бывшему ректору МУИТ продлили арест до конца ноября
Ряд должностных лиц осужден за коррупцию в Жамбылской области За коррупцию подчиненных наказали руководителей в полиции СКО Глава отдела архитектуры и градостроительства г.Семей подозревается в получении взятки

«Чиновнику санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. На решение суда повлияли две основные причины: находясь на свободе, он может скрыться от следствия, кроме того, он может воспрепятствовать следственным действиям, воздействовать на показания свидетелей по делу», - отметили в пресс-службе Акмолинского областного суда.

Напомним, антикоррупционной службой Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении экс-руководителя ГУ «Управление культуры, архивов и документации Акмолинской области» по подозрению в получении взятки в крупном размере. Чиновник подозревается в неоднократном получении взяток от предпринимателя за подписание актов выполненных работ по реэкспозиции Акмолинского областного краеведческого музея и Музея им. М. Габдуллина в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру».

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Суды,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив