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    08:47, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Два мегаполиса и три области РК остаются в «красной» зоне по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два мегаполиса и три области Казахстана остаются в «красной» зоне по коронавирусу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 октября 2021 года, в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

    В «желтой» зоне: Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
    В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.


    Теги:
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