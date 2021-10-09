Два мегаполиса и три области Казахстана - в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Алматинская,Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.







