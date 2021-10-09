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    10:24, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    Два мегаполиса и три области Казахстана - в «красной» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

    В «желтой» зоне: г. Шымкент, Алматинская,Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

    В «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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