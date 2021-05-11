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    10:14, 11 Май 2021 | GMT +6

    Два мегаполиса и 4 области Казахстана находятся в «красной» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 мая 2021 года, в «красную» зону по распространению коронавируса вошли г. Нур-Султан, г. Алматы и 4 области - Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нерапространению Covid-19.

    В «желтой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.

    В «зелёной» зоне: Жамбылская, Мангыстауская, Туркестанская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.


    Теги:
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