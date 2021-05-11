Два мегаполиса и 4 области Казахстана находятся в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 мая 2021 года, в «красную» зону по распространению коронавируса вошли г. Нур-Султан, г. Алматы и 4 области - Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нерапространению Covid-19.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.

В «зелёной» зоне: Жамбылская, Мангыстауская, Туркестанская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.