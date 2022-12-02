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Два медобъекта ввели в эксплуатацию в Целиноградском районе Акмолинской области

2 Декабря 2022, 15:52
Два медобъекта ввели в эксплуатацию в Целиноградском районе Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Врачебная амбулатория на 50 посещений и Центр семейного здоровья на 200 посещений введены в эксплуатацию в этом году в Целиноградском районе Акмолинской области. Об этом сообщил на брифинге аким Целиноградского района Бахидбек Оспанбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Важной социальной сферой Целиноградского района, по словам спикера, является сфера здравоохранение. Укомплектованность врачами на сегодня составляет 72% (72 человека), средними медработниками – 81% (220 человек).

«Демографические показатели за отчетный период следующие. Показатель рождаемости увеличился на 30,8%. Так, в 2022 году родилось 1036 детей, тогда как в 2021 г – 969. Показатель младенческой смертности уменьшился почти в три раза - на 157%», - сказал Б. Оспанбеков.

Спикер также отметил структуру общей заболеваемости населения. Так, показатель заболеваемости по туберкулезу снизился на 28%. Выявлено 52 новых случая злокачественных новообразований. Идет снижение заболеваемости на 5,8%. Выявлено 606 случаев болезни системы кровообращения.

«В целях обеспечения населения качественной медицинской помощью предусмотрено строительство объектов здравоохранения. Система здравоохранения района представлена 46-ю медицинскими организациями. В этом году в районе ввели в эксплуатацию два медицинских учреждения – врачебную амбулаторию на 50 посещений в селе Софиевке и Центр семейного здоровья в селе Коянды на 200 посещений. Завершается строительство Центра первичной медико-санитарной помощи на 100 посещений в селе Коянды», - резюмировал аким.


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