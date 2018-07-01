Два мангистауских футболиста заключат контракт с ФК «Арсенал-Киев»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Между акиматом Мангистауской области и футбольным клубом «Арсенал-Киев» Республики Украина подписан меморандум о взаимном сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта для развития футбола в Мангистау. Об этом пердает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Одна из задач в рамках меморандума - совместная работа по привлечению талантливых детей футбольного клуба «Каспий» к тренировочным занятиям в Академии футбольного клуба «Арсенал-Киев», стажировка тренеров, совместные учебно-тренировочные сборы, проведение мастер классов и обмен полезными методическими наработками, развитие футбольной инфраструктуры.

На основании меморандума был проведен просмотр молодых мангистауских футболистов. По итогам, два игрока из футбольного клуба «Каспий» - студент Мангистауского политехнического колледжа Алтынбек Мурзабеков и студент колледжа «Келешек» Жанболат Нургазиев, оба 2000 года рождения, были отобраны для просмотра и дальнейшего заключения контракта с ФК «Арсенал-Киев».





«Основная цель, которая стоит на данный момент перед нами, это - обеспечить конкурентоспособность футбольного клуба «Каспий» на республиканской арене. Также создание Академии футбола, успешное выступление ФК «Каспий» в I Лиге Казахстана, создание современной инфраструктуры. Большое внимание необходимо уделять подбору кадров. Основополагающие принципы - системность развития футбола в Мангистау и подготовка команд по футболу различных возрастов. С этой целью в регион были приглашены зарубежные специалисты: президент футбольного клубы «Арсенал-Киев» Украина Ивица Пирич из Хорватии и спортивный директор этого клуба Владимир Рибич из Сербии», - сказал аким Ералы Тугжанов.

В рамках меморандума сторонами планируется разработка совместных программ обучения и подготовки футболистов, продвижение массового футбола, сотрудничество в сфере маркетинга, медицины, научно-технического обеспечения, образования, судейства и других направлений в области физической культуры и спорта.







