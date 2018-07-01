Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 19 °С
Алматы: 22 °С
USD 344.64 EUR 402.95
RUB 5.49 CNY 50.60
Скачать

Два мангистауских футболиста заключат контракт с ФК «Арсенал-Киев»

25 Июля 2018 09:29 253
Поделиться:
Два мангистауских футболиста заключат контракт с ФК «Арсенал-Киев»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Между акиматом Мангистауской области и футбольным клубом «Арсенал-Киев» Республики Украина подписан меморандум о взаимном сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта для развития футбола в Мангистау. Об этом пердает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Новости по теме

Уроженец Казахстана вернется на ринг в Нью-Йорке в андеркарте Девон-Берто
Олимпийская сборная РК будет готовиться к Токио-2020 в Японии Спортсмен ЦСКА Минобороны РК победил в международном турнире в Турции

Одна из задач в рамках меморандума - совместная работа по привлечению талантливых детей футбольного клуба «Каспий» к тренировочным занятиям в Академии футбольного клуба «Арсенал-Киев», стажировка тренеров, совместные учебно-тренировочные сборы, проведение мастер классов и обмен полезными методическими наработками, развитие футбольной инфраструктуры.

На основании меморандума был проведен просмотр молодых мангистауских футболистов. По итогам, два игрока из футбольного клуба «Каспий» - студент Мангистауского политехнического колледжа Алтынбек Мурзабеков и студент колледжа «Келешек» Жанболат Нургазиев, оба 2000 года рождения, были отобраны для просмотра и дальнейшего заключения контракта с ФК «Арсенал-Киев».

Два мангистауских футболиста заключат контракт с ФК «Арсенал-Киев»

«Основная цель, которая стоит на данный момент перед нами, это - обеспечить конкурентоспособность футбольного клуба «Каспий» на республиканской арене. Также создание Академии футбола, успешное выступление ФК «Каспий» в I Лиге Казахстана, создание современной инфраструктуры. Большое внимание необходимо уделять подбору кадров. Основополагающие принципы - системность развития футбола в Мангистау и подготовка команд по футболу различных возрастов. С этой целью в регион были приглашены зарубежные специалисты: президент футбольного клубы «Арсенал-Киев» Украина Ивица Пирич из Хорватии и спортивный директор этого клуба Владимир Рибич из Сербии», - сказал аким Ералы Тугжанов.

В рамках меморандума сторонами планируется разработка совместных программ обучения и подготовки футболистов, продвижение массового футбола, сотрудничество в сфере маркетинга, медицины, научно-технического обеспечения, образования, судейства и других направлений в области физической культуры и спорта.

Два мангистауских футболиста заключат контракт с ФК «Арсенал-Киев»
Два мангистауских футболиста заключат контракт с ФК «Арсенал-Киев»
Два мангистауских футболиста заключат контракт с ФК «Арсенал-Киев»

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Мангистауская область, Украина, Спорт, Акимат,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Архив