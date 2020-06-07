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вчера 20:34
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Два малыша заразились коронавирусом в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших есть дети 2019 и 2020 годов рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат ВКО.
В ведомстве сообщили, что лабораторные анализы были отобраны у трех больных по эпидемиологическим показаниям, как у контактных с ранее зарегистрированными случаями КВИ, у остальных пятерых при самообращении с жалобами на общую слабость.
«В настоящее время пациенты изолированы в инфекционный стационар.
Организована мобильная группа из специалистов территориального управления ККБТУ и медработников для проведения эпидрасследования и медицинского осмотра контактных лиц, проводится заключительная дезинфекция очага. Противоэпидемические мероприятия продолжаются», - сообщили в акимате.
Отметим, что на текущий момент по ВКО зарегистрировано 185 подтвержденных случаев КВИ. Выздоровевших – 57.
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