Два малыша заразились коронавирусом в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших есть дети 2019 и 2020 годов рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат ВКО.

В ведомстве сообщили, что лабораторные анализы были отобраны у трех больных по эпидемиологическим показаниям, как у контактных с ранее зарегистрированными случаями КВИ, у остальных пятерых при самообращении с жалобами на общую слабость.

«В настоящее время пациенты изолированы в инфекционный стационар.

Организована мобильная группа из специалистов территориального управления ККБТУ и медработников для проведения эпидрасследования и медицинского осмотра контактных лиц, проводится заключительная дезинфекция очага. Противоэпидемические мероприятия продолжаются», - сообщили в акимате.

Отметим, что на текущий момент по ВКО зарегистрировано 185 подтвержденных случаев КВИ. Выздоровевших – 57.







