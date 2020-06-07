+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 11 °С
USD 399.67 EUR 452.95
RUB 5.82 CNY 56.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Два малыша заразились коронавирусом в Семее

7 Июня 2020 11:23
Поделиться:
Два малыша заразились коронавирусом в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших есть дети 2019 и 2020 годов рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат ВКО.

В ведомстве сообщили, что лабораторные анализы были отобраны у трех больных по эпидемиологическим показаниям, как у контактных с ранее зарегистрированными случаями КВИ, у остальных пятерых при самообращении с жалобами на общую слабость.

«В настоящее время пациенты изолированы в инфекционный стационар.

Организована мобильная группа из специалистов территориального управления ККБТУ и медработников для проведения эпидрасследования и медицинского осмотра контактных лиц, проводится заключительная дезинфекция очага. Противоэпидемические мероприятия продолжаются», - сообщили в акимате.

Отметим, что на текущий момент по ВКО зарегистрировано 185 подтвержденных случаев КВИ. Выздоровевших – 57.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Коронавирус,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Нургуль Калиева
Нургуль Калиева
954-047
rusred@inform.kz

Архив