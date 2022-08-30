30 Августа 2022 14:33

Два мальчика спрыгнули с поезда на ходу в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Дети решили поехать к своему отцу в соседнее село и взобрались на крышу вагона, но испугались скорости поезда и спрыгнули вниз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

В департаменте полиции сообщили, что 29 августа в 22:40 в транспортную полицию поступило сообщение от 53-летнего пастуха, жителя Жамбылской области. Мужчина сообщил, что заметил двух несовершеннолетних детей на перегоне «Тамды-Талас» на вагонах движущегося грузового состава. Полицейские приступили к поискам.

«Сотрудники полиции в течение 40 минут обнаружили 9-летнего мальчика вблизи села Биликоль, а его 7-летнего брата нашли рядом с железнодорожными путями близ станции Жума. Детей госпитализировали в Центральную больницу Таласского района.

Несовершеннолетние живут с матерью в городе Каратау. 29 августа находились в гостях у бабушки в селе Тамды Жамбылской области. Оставшись без присмотра, дети решили поехать к своему отцу, который живет в соседнем селе. Родители детей в разводе. На станции Тамды мальчики взобрались на последний вагон грузового поезда. При наборе грузовым составом скорости, дети испугались и спрыгнули близ станции Жума», - проинформировали в ведомстве.

Полиция начала досудебное расследование по части 1 ст. 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта).







