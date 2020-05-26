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Два летальных случая от КВИ
26 Мая 2020 23:05
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город Нур-Султан - мужчина 1951 года рождения,
Костанайская область - женщина 1965 года рождения.
Итого по Казахстану 37 летальных случаев.
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