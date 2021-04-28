Два лесных пожара и 23 возгорания произошли в апреле в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области с середины апреля начался пожароопасный период. За это время произошло два лесных пожара и 23 возгорания на общей площади 503 гектара. МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Специалисты департамента по ЧС в ходе онлайн брифинга рассказали, что для профилактики возгораний создано 68 мобильных групп. В состав вошли сотрудники гражданской защиты, МПС, лесных организации и местных исполнительных органов. Они провели уже 38 рейдов, в результате которых 57 человек было привлечено за нарушение требований правил пожарной безопасности.

За последние пять лет из областного бюджета выделено порядка одного млрд тенге на укрепление материально-технической базы лесного хозяйства. В рамках проекта ПРООН по сохранению лесных экосистем выделено 110 раций, три единицы техники и три квадрокоптера.

«Укомплектованность противопожарной техникой и оборудованием лесных хозяйств местных исполнительных органов доведена до 70 процентов от положенных норм. Для ликвидации природных пожаров департаментом по ЧС задействовано свыше двух тысяч человек личного состава, 452 единицы техники, в том числе 224 пожарных автомобиля», – отметил временно исполняющий обязанности начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Серик Амангелдин.

На случай возникновения и тушения лесных пожаров на территории лесного фонда предусмотрен резервный запас горюче-смазочных материалов в количестве 166 тонн бензина, 111 тонны дизтоплива и 3500 единиц противопожарного инвентаря. Охрану леса осуществляет 48 подразделений лесных пожарных станции, а также подразделение РГКП «Казавиалесоохрана».

По словам специалистов, основными причинами распространения огня на большие площади в пожароопасный период чаще всего становятся погодные климатические условия. Так, скорость ветра достигает 16 –18 м/с с порывами до 20-25 м/с.

По области имеется 85 пожарных постов. В рамках межрегионального сотрудничества Казахстана и России в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера в июне запланировано провести пожарно-тактического учения на территории лесного фонда государственного лесного природного резервата «Семей орманы». Среди участников учений будут представлены спасатели МЧС по Алтайскому краю РФ.

Спасатели напомнили о необходимости соблюдения населением правил пожарной безопасности, ведь неосторожность жителей с огнем приводит к тому, что за сутки пожарными подразделениями осуществляется выезд на 30 и более случаев возгораний травы. За несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигания стерни и несоблюдения правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах, предусмотрена административная ответственность по статьям 336, 367, 410 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.